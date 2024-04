Zusmarshausen

11:37 Uhr

Laster fährt in Zusmarshauser Kreisverkehr gegen Porsche

Zu einem Unfall ist es am Montagabend in einem Kreisverkehr in Zusmarshausen gekommen. Wie die Polizei berichtet, wollte ein Lastwagenfahrer in den Kreisverkehr an der Autobahn einfahren. Dabei übersah er allerdings einen von links kommenden Porsche, der laut Polizei Vorfahrt hatte. So kam es zu einem Unfall, nachdem rund 4000 Euro Sachschaden zu verzeichnen sind. (kinp)

