Mann beleidigt Taxifahrer wegen Fahrpreis

Ein Mann soll eine Taxifahrt bezahlen. Der Preis passt ihm nicht. Dann folgt ein verbaler Ausfall – und eine Ermittlung der Polizei.

Am Samstag, gegen 5 Uhr morgens, kam es zu einem Vorfall nach einer Taxifahrt. Hierbei fuhr eine weibliche, unbekannte Person nach dem Besuch einer Bar in Königsbrunn mit dem Taxi nach Zusmarshausen. Am Ziel angekommen, kam ein Mann aus dem Haus um Fahrtziel, um den Fahrpreis zu bezahlen. Da dem bislang unbekannten Mann der Fahrpreis zu hoch erschien, beschwerte er sich darüber und beleidigte den Taxifahrer. Die Polizei ermittelt nun wegen Beleidigung. (jah)

