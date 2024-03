Ustersbach

vor 17 Min.

Bei Unfall in Ustersbach werden zwei Mitfahrende verletzt

In Ustersbach sind zwei Autos zusammengestoßen. Bei dem Unfall wurden zwei Mitfahrende verletzt.

Plus Ein Autofahrer ist in Usterbach mit seinem Wagen auf das Fahrzeug vor sich gefahren, dabei entstand ein Schaden in Höhe von 9000 Euro.

Ein 21-jähriger Autofahrer ist am Mittwochabend hinter einem 36-jährigen Wagenlenker hergefahren. Die beiden waren auf der B300 zwischen dem Kreisverkehr Ustersbach und dem Ortsbeginn unterwegs. Nach Angaben der Polizei war der Abstand zwischen den Autos zu gering und der Jüngere fuhr auf. Dabei erlitten die zwei Mitinsassen im anderen Wagen leichte Verletzungen, mussten aber nicht ins Krankenhaus. An den Pkw entstand ein Gesamtschaden von rund 9.000 Euro. (corh)

