"Spätzünder" und Chor "Somesing" fordern zum Mitsingen auf

Die Gruppen aus Neusäß und Zusmarshausen haben ein gemeinsames Projekt. Es geht nicht nur um den Vortrag, sondern auch ums Mitmachen für alle.

Im Alter noch ein Instrument neu erlernen oder das längst vergessen gewähnte Interesse an einem früher erlernten Instrument wieder aufleben lassen, das ist beim Ensemble „Spätzünder“ der Stadtkapelle Neusäß schon seit einigen Jahren möglich. Nach den ersten, gut gemeisterten musikalischen Gehversuchen in Musikstunden, ist es den Mitgliedern ein Anliegen, ihr Können auch in öffentlichen Auftritten zu beweisen. Die finden jetzt in Zusmarshausen und Neusäß statt.

Regelmäßige Auftritte sind für alle wichtig. Ob beim Umzug zum alljährlichen Volksfest in Neusäß oder traditionellen Auftritten zu Weihnachten im Notburgaheim, die „Spätzünder“ sind immer dabei. „Beim Herbstkonzert haben wir sogar nicht als Teil der Stadtkapelle innerhalb des Konzerts mitgespielt, sondern uns im Vorfeld den Zuhörerinnen und Zuhörern im Foyer der Stadthalle Neusäß präsentiert“, berichtet Leiter Markus Donderer. Man suche sich eben immer neue Aufgaben- und Auftrittsgebiete. Schon früher habe das Ensemble im Notburgaheim in Westheim auch eine musikalische Herbstbesinnung angeboten, die sehr gut angekommen war.

Zwei Auftritte in Maria Immaculata und in der Stephanuskirche

Dies wolle man nun wieder in ähnlicher Weise am Freitag, 15. März, in der Kirche Maria Immaculata in Zusmarshausen und am Samstag, 16. März, in der St. Stephanuskirche in Hainhofen, jeweils um 19 Uhr, wieder aufleben lassen. Diesmal unter der Mitwirkung des Chors „Somesing“ aus Zusmarshausen unter der Leitung von Eva Bröll, der sich neuem geistlichen Liedgut, aber auch bekannten Liedern von Rock bis Pop verschrieben hat. Für das gemeinsame Projekt haben die „Spätzünder“ wie auch der Chor passende Lieder und Texte ausgesucht.

Damit wollen die Musizierenden eine spirituelle Auszeit bieten, zum Nachdenken anregen und Hoffnung sowie Zuversicht in die Fastenzeit bringen. Man wolle aber nicht allein Kirchenlieder vortragen, sondern die Besucherinnen und Besucher einbeziehen und mitnehmen, erklärt Markus Donderer und verspricht etwa eine Stunde lang neben Gedanken und Texten zum Thema Fastenzeit viel Musik und viele Lieder zum Mitsingen.

