Rückwärtsfahrer verursacht Unfall in Zusmarshausen

Ein Autofahrer verpasst in Zusmarshausen eine Abzweigung. Als er mit seinem Auto daraufhin rückwärts fährt, kracht es.

Nachdem ein 74-Jähriger eine Abzweigung verpasst hatte, kam es am Mittwoch in Zusmarshausen zu einem Unfall. Wie die Polizei berichtet, wollte der Mann von der Brunnenbergstraße in Richtung Rothsee fahren und eigentlich in die Ortsverbindungsstraße nach Bieselbach abbiegen. Da er die Abzweigung verpasst hatte, hielt er an und fuhr rückwärts. Dabei übersah er jedoch das nachfolgende Auto eines 73-Jährigen. Dieser konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und es kam zum Zusammenstoß, berichtet die Polizei. Sie schätzt den Sachschaden auf etwa 1500 Euro. Verletzt wurde niemand. (kinp)