Wie eine Konditorin und Schneiderin in der Schule Zusmarshausen helfen

Auch Personal für die Mittagsbetreuung in den Schulen wird dringend gesucht.

Plus Not macht erfinderisch, auch Personalnot: Darum helfen in der Mittagsbetreuung der Grundschule Zusmarshausen vier Quereinsteigerinnen mit.

Von Paula Binz

Eigentlich ist Birgit Zöhrer gelernte Konditorin. Zwar ist ihr der Umgang mit Kindern durch die Erziehung ihrer beiden Kinder vertraut – doch in einem pädagogischen Beruf hatte die Mutter bislang nicht gearbeitet. Seit September ist das anders. Nun unterstützt Zöhrer, gemeinsam mit drei weiteren Quereinsteigerinnen, das Team der Mittagsbetreuung in der Grundschule Zusmarshausen. Mit ihr haben Stefanie Glück-Stegmayr, eine gelernte Industriekauffrau, Marika Rauner (Damenschneiderin) und die Mediengestalterin Susanne Scherer begonnen.

Denn: Der Bedarf an pädagogischen Hilfskräften ist sehr hoch – nicht nur in Zusmarshausen, sondern im gesamten Augsburger Land, wie das Landratsamt auf Anfrage unserer Redaktion bestätigt. Konkrete Zahlen der Kindertageseinrichtungen liegen jedoch nicht vor, da jeder Träger einer Kindertageseinrichtung für sein Personal selbst verantwortlich sei. Auch Quereinstiege können diese Lücken nur bedingt schließen. Etwa im Bereich der Mittagsbetreuung, bei der grundsätzlich kein Fachkräftegebot gilt. Anders ist das jedoch bei der sogenannten offenen Ganztagsschule (OGS), bei der dieses Gebot zumindest für die pädagogische Leitung gültig ist.

