Zusmarshausen wehrt sich gegen Flüchtlingsunterkunft

Das Landratsamt will bis zu 30 Flüchtlinge in der Hohenstaufenstraße unterbringen. Dafür soll ein Wohnhaus umgebaut werden. Die Marktgemeinde lehnt diese Pläne ab.

Nur selten werden die Stühle knapp im Sitzungssaal des Zusmarshauser Rathauses. Am Donnerstagabend war es so. Der Bau-, Umwelt und Energieausschuss sollte über die Flüchtlingsunterkunft in der Hohenstaufenstraße entscheiden. Und der Zuschauerbereich war voll. Denn das Thema beschäftigt die Anwohner und Nachbarn seit Monaten.

Dass Flüchtlinge in dem Haus in der Hohenstaufenstraße untergebracht werden sollen, hatte das Landratsamt bereits bestätigt. Bislang hatte ein älteres Paar das Gebäude bewohnt. Dann stand das Haus einige Zeit leer. Jetzt plant das Landratsamt hier etwa 30 Flüchtlinge zu beherbergen. Um das zu ermöglichen, will ein privater Bauherr das Haus umbauen: Größere Fensteröffnungen, Lichtschächte für die Zimmer im Keller und weitere Fenster im Keller sind unter anderem vorgesehen.

Vorrangig sollen Familien hier einziehen

Wenn die Umbauarbeiten abgeschlossen sind, sollen hier bis zu acht Leute im Keller unterkommen, bis zu 14 Menschen könnten das Erdgeschoss bewohnen und weitere acht das Dachgeschoss. Wie Bürgermeister Bernhard Uhl ( CSU) berichtete, sollen vorrangig Familien in das Haus einziehen. Er ging davon aus, dass dies zu mehr Akzeptanz in der Nachbarschaft führen würde. Das Landratsamt habe bestätigt, diesem Wunsch möglichst nachkommen zu wollen. Auch hatte Landrat Martin Sailer angeboten, dass sich die Nachbarn an die Außendienstmitarbeiter wenden können, sollte es doch zu nachbarschaftlichen Konflikten kommen. Diese Mitarbeiter würden regelmäßig in den Unterkünften vorbeikommen.

Tatsächlich sind die Bedenken groß. Am Montag hatte bereits eine Anliegerversammlung zu dem Thema stattgefunden. Einige Nachbarn befürchten, dass es laut werden könnte, wenn das Haus voll belegt ist. Andere sorgen sich um die Sicherheit oder den Wertverlust der umliegenden Immobilien. Entsprechend schwierig war die Entscheidung nun für die Mitglieder des Ausschusses. Wobei Thomas Günther (FWV) feststellte, dass es eigentlich egal sei, was der Ausschuss beschließt, weil das Landratsamt als Genehmigungsbehörde am Ende das letzte Wort habe. "Das hatten wir ja schon öfter", sagte er.

Fast 100 Geflüchtete leben im Ortskern von Zusmarshausen

Susanne Hippeli (BLZus) stimmte ihm zu: "Wenn wir uns dagegen entscheiden, wird das Landratsamt unser Nichteinverständnis kippen", war sie überzeugt. Stimme sie gegen eine Flüchtlingsunterkunft, würde es außerdem heißen, dass Flüchtlinge hier abgelehnt werden. Stimme sie dafür, heiße es, sie setze sich nicht für die Interessen der Bürger ein. "Ich sitze in einer Zwickmühle", sagte sie. Alfred Hegele (CSU), der an diesem Abend als Vertretung im Ausschuss saß, erinnerte an die 98 Geflüchteten, die in den Räumen des früheren Gasthofs Strasser untergebracht sind. "Andere Kommunen haben gar keine Unterkünfte", sagte er, "ich denke, dass es für den Ort auch irgendwann mal zu viel wird". Knapp 7000 Einwohner leben nach Angaben der Marktgemeinde derzeit in Zusmarshausen und seinen Ortsteilen.

Bürgermeister Bernhard Uhl (CSU) erklärte, er wolle ein Kennenlerntreffen mit den alteingesessenen Nachbarn und den neuen Bewohnern organisieren, sobald diese eingetroffen sind. Den Bauherrn habe er gebeten, würdige Unterkünfte für die neuen Bewohner zu schaffen. Er wisse, dass die Richtschur bei etwa sieben Quadratmetern für einen Bewohner liege. Bernhard Uhl hielt es für möglich, dass weniger Menschen als geplant in das Haus einziehen könnten, wenn es sich um Familien handelt.

Auch am Marktplatz sollen keine weiteren Flüchtlinge unterkommen

Wie die anderen fünf Vertreter des Ausschusses stimmte er am Ende gegen die Flüchtlingsunterkunft in der Hohenstaufenstraße. Die Marktgemeinde verweigerte also ihr Einverständnis für den Umbau des Gebäudes. Nun muss auf eine Reaktion des Landratsamtes gewartet werden.

Ähnlich eindeutig fiel die Entscheidung einige Minuten später aus, als es um ein Gebäude am Marktplatz ging. Das Wohn- und Geschäftshaus soll ebenfalls in eine Flüchtlingsunterkunft für bis zu 60 Flüchtlinge umgestaltet werden. Der Bauherr hatte eine Bauvoranfrage gestellt. Doch einzig der Bürgermeister stimmte für die Pläne, während der Rest des Gremiums seine Zustimmung verweigerte. Bernhard Uhl hatte argumentiert, dass die Lage hier anders sei. Die Marktgemeinde verhandle seit Jahren mit dem Eigentümer über einen Kaufpreis. Würde es zu einem Abschluss kommen, "hätten wir zu 100 Prozent die Hand drauf", erklärte er. "Wir müssen das Grundstück jetzt kaufen." (mit kinpe)