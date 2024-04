Zusmarshausen

vor 49 Min.

Zwei Männer werden in Zusmarshausen bei Ladendiebstahl erwischt

Zwei Männer wurden am Montag bei einem versuchten Ladendiebstahl in Zusmarshausen erwischt.

Zwei Männer im Alter von 22 und 33 Jahren sind am Montag gegen 10.30 Uhr in einem Supermarkt in Zusmarshausen bei einem versuchten Diebstahl erwischt worden. Wie die Polizei berichtet, wollten die beiden an der Kasse lediglich eine Flasche Wasser bezahlen. In ihren Rucksäcken fanden die Beamten aber versteckte Lebensmittel im Wert von insgesamt 37, die offenbar nicht bezahlt werden sollten. Deshalb kassierten die beiden Männer eine Anzeige. Ein ähnlicher Fall ereignete sich wenig später. Auch eine 47-Jährige wurde am Montag bein Stehlen in dem Supermarkt in Zusmarshausen erwischt. Sie wollte laut Polizei Waren im Wert von 22 Euro klauen. (kinp)

