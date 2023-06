Zwei Schüler kollidieren in Zusmarshausen mit einem Auto

Ohne anzuhalten überqueren zwei Schüler mit dem Rad die Brunnenstraße in Zusmarshausen. Eine Autofahrerin kann einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Zwei Schüler sind bei einem Unfall in Zusmarshausen am Mittwochnachmittag leicht verletzt worden. Die neun und zehn Jahre alten Kinder radelten um 16.12 Uhr auf der Ludwigstraße bergab in Richtung Schule.

Ohne anzuhalten überquerten sie laut Polizei die Brunnenstraße. Dort kollidierten beide mit dem Audi einer 63-jährigen Frau, die dort glücklicherweise nur in Schrittgeschwindigkeit unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß wurden die Buben leicht verletzt und mussten ins Krankenhaus nach Augsburg eingeliefert werden.

An den Fahrrädern entstand nur leichter Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro. Am Audi zerbarst allerdings die Windschutzscheibe und auch die linke Fahrzeugseite und das Heck wurden durch den Aufprall eingedellt. Der Schaden wird hier auf rund 5500 Euro geschätzt. (thia)