Angriff im Schuberthof: Stach der Mann im Wahn zu?

Plus Ende Juli war im Schuberthof eine Frau lebensgefährlich verletzt worden. Gegen den Tatverdächtigen könnte bald Anklage erhoben werden. Was sein Verteidiger sagt.

Diese Tat hat nicht nur bei Anwohnern und Nachbarn der Wohnanlage Schuberthof für Entsetzen gesorgt. Am letzten Sonntagmorgen im Juli diesen Jahres hat ein Mann dort auf dem Parkplatz eine junge Mitarbeiterin eines Pflegedienstes angegriffen. Früh am Morgen gegen sieben Uhr. Völlig unvermittelt. Mit einer Glasscherbe verletzte er die 25-Jährige am Hals so schwer, dass sie nur knapp überlebte. Gegen den inzwischen 32-Jährigen könnte bald Anklage erhoben werden.

Die Pflegerin stellte an diesem Morgen im Schuberthof ihr Auto ab. Plötzlich wurde sie von einem Unbekannten attackiert. Mit der Glasscherbe in der Hand schnitt der Täter ihr den Hals auf. Die Scherbe hatte er offenbar aus einer Gartenanlage in der Nähe, wo er zuvor eine Scheibe eingeschlagen haben soll. Die schwer verletzte Frau schrie um Hilfe, rannte panisch durch den Hof. Draußen brach sie an einer Straße zusammen. Sie verlor viel Blut. Zum Glück leisteten Passanten der 25-Jährigen erste Hilfe. Am Klinikum wurde sie notoperiert. Die Mitarbeiterin des Pflegedienstes überlebte.

Er lief mit einem Beil durch den Ort Großkitzighofen

Der Mann startete indessen eine waghalsige Flucht. Er stahl das Dienstauto des Opfers, fuhr auf der Flucht durch Augsburg noch einen Fußgänger an. Im Langerringen im Kreis Augsburg soll er ein weiteres Auto entwendet haben. Gegen Mittag beobachteten Zeugen in Großkitzighofen bei Buchloe, wie ein Mann mit einem Beil durch die Ortschaft lief. Offenbar handelte es sich um den Flüchtigen. Er wurde vor Ort festgenommen. Seit Ende Juli sitzt der Tatverdächtige, ein jetzt 32-Jähriger, in Haft. „Die Ermittlungen werden bald abgeschlossen sein“, sagt der leitende Oberstaatsanwalt Rolf Werlitz auf Nachfrage.

Die Anklage wird voraussichtlich unter anderem auf versuchten Mord lauten, vermutet Klaus Rödl, der Strafverteidiger des Mannes. Die Ermittler gingen davon aus, dass sein Mandant wohl in Tötungsabsicht auf die Frau eingestochen habe. Gekannt hatten sich Täter und Opfer nicht. Aber was war das Motiv? Nach Angaben seines Verteidigers leidet der inzwischen 32-Jährige unter Verfolgungswahn. Zum Zeitpunkt der Tat soll dieser massiv gewesen sein. Rödl zufolge soll der Mann geglaubt haben, dass auch die Frau ihn verfolgen würde. Schuld an den Wahnvorstellung sei der Drogenkonsum, sagt der Jurist. Der mutmaßliche Täter habe viel Marihuana geraucht und am Tag vor dem schrecklichen Angriff auf die junge Frau nachweislich die Droge Crystal Meth konsumiert.

Tatverdächtiger konsumierte wohl Crystal Meth

Die synthetisch hergestellte Substanz wird zu den gefährlichsten Drogen gezählt. Es ist bekannt, dass Crystal Meth zudem einen gravierenden psychischen und körperlichen Verfall verursacht. Wie sich das alles auf die Schuldfähigkeit des Mannes zum Tatzeitpunkt ausgewirkt hat, wird von den Richtern im Prozess bewertet werden. Wer ist dieser Mann, der offenbar wie besinnungslos an dem Sonntag im August zugestochen haben soll?

Wie Strafverteidiger Klaus Rödl berichtet, handelt es sich um einen Raumfahrtingenieur, der zuletzt im Kreis München wohnte und bei einer Firma angestellt war. Einen guten Job soll er da gehabt haben, auch einen Dienstwagen. Arbeitskollegen würden ihn als ruhig und intelligent beschreiben. Er komme aus einem bürgerlichen Familienumfeld, sei gut in der Schule gewesen und gelte als fleißig und nett. „Leute, die ihn kennen, können sich nicht vorstellen, dass er für die Tat verantwortlich sein soll.“

Wegen einer Trunkenheitsfahrt mit Unfallflucht vor zwei Jahren soll er vorübergehend seinen Führerschein verloren haben. Sonst soll er sich bis zu dem Julitag nichts zu Schulden kommen haben lassen. Warum der damals 31-Jährige ausgerechnet nach Augsburg fuhr, ist noch nicht bekannt. Er soll aber mal in der Fuggerstadt gewohnt haben. Der Tatverdächtige selbst soll sich bei seiner Festnahme nach seinem Opfer erkundigt haben. Es sei ihm sehr wichtig gewesen, dass die Frau überlebt hat, meint sein Verteidiger.