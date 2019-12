18:22 Uhr

Attacke am Kö: Werden Ermittlungen erschwert?

Bilder einer Überwachungskamera zeigen die Jugendgruppe kurz vor der Gewalttat am Königsplatz.

Gewalttat am Kö: Alle Verdächtigen sind wieder in Haft und die Augsburger Staatsanwaltschaft erklärt, warum sie die öffentliche Debatte für "nicht hilfreich" hält.

Von Eva Maria Knab

Wer hat Schuld, und wie viel? Über die tödliche Faust-Attacke am Augsburger Königsplatz läuft eine deutschlandweite Diskussion. Bei der Augsburger Staatsanwaltschaft verweist man vor diesem Hintergrund darauf, dass es sich um ein noch nicht abgeschlossenes Ermittlungsverfahren handelt. Pressesprecher Matthias Nickolai sagte am Montag, "die öffentliche Debatte und rechtliche Bewertung in den Medien und sozialen Netzwerken ist für die Ermittlungen nicht hilfreich".

Nach einem Besuch auf dem Augsburger Christkindlesmarkt soll eine Gruppe Jugendlicher den 49-Jährigen, einen Feuerwehrmann, angegriffen haben. Der Mann kam nach einem Faustschlag ums Leben. Insgesamt sieben junge Männer hatte die Polizei festgenommen, sechs von ihnen waren zwischenzeitlich nach einer Haftbeschwerde von Anwälten auf Entscheidung des Landgerichts Augsburg frei gekommen. Nun sitzen auf Anordnung des Oberlandesgerichtes (OLG) München wieder alle in Untersuchungshaft.

Augsburg: Verdächtige müssen wieder in Haft

Oberstaatsanwalt Nickolai sagte, das OLG habe in seiner Beschwerde-Entscheidung die Haftbefehle aufrechterhalten und Untersuchungshaft angeordnet. Der zuständige Senat bestätige damit – ausgehend vom derzeitigen Ermittlungsstand – sowohl den dringenden Verdacht der Beihilfe zum Totschlag, als auch der gefährlichen Körperverletzung sowie die Haftgründe der Flucht- und der Verdunkelungsgefahr und der Schwere der Tat.

Am Freitag seien drei Beschuldigte erneut festgenommen worden. Weitere drei Beschuldigte hätten sich selbst bei der Polizei gestellt. Der 17-Jährige, dem der tödliche Faustschlag vorgeworfen wird, sitzt seit seiner Festnahme in U-Haft.

Landgericht hob zunächst sechs Haftbefehle auf

War die tödliche Attacke am Königsplatz eine gezielte Gewalttat oder eher eine Schlägerei mit Todesfolge? Darüber wird in Medien und in sozialen Netzwerken diskutiert. Anwalt Walter Rubach, der einen Beschuldigten vertritt, hatte kritisiert, der Fall entwickele sich zu einer "politischen Angelegenheit". Man wolle darauf hinaus, dass es sich um eine grundsätzlich gewaltbereite Bande gehandelt habe, die nur auf eine Gelegenheit wartete, um zuzuschlagen. Auch ein weiterer Verteidiger konnte die erneuten Verhaftungen nicht nachvollziehen. Die Jugendkammer des Landgerichts, die sechs Haftbefehle kurz vor Weihnachten aufgehoben hatte, konnte ebenfalls kein "Umzingeln" des Opfers erkennen.

Nickolai sagte, zwar sei es in einem frühen Stadium der Ermittlungen grundsätzlich nicht außergewöhnlich, dass es unterschiedliche rechtliche Bewertungen zu einem Sachverhalt gebe. "Allerdings kann es die Ermittlungen erschweren, wenn, ohne den Gesamtsachverhalt zu kennen, nur einzelne Aspekte öffentlich diskutiert und bewertet werden." Nach seinen Angaben werden weiter sämtliche für die Beurteilung des Tatgeschehens wesentlichen Fakten sowohl zugunsten, als auch zulasten der Beschuldigten ermittelt.

Dabei gehe es nicht nur um das konkrete Tatgeschehen, sondern auch um das Verhalten der Beschuldigten vor und nach der Tat sowie um die Gruppenstruktur. Laufend werde geprüft, ob sich der Tatverdacht erhärtet oder ob er, gegebenenfalls auch nur für einzelne Beschuldigte, entkräftet wird. Gibt es neue Erkenntnisse? Dazu sagt der Sprecher der Staatsanwaltschaft: "Um laufende Untersuchungen nicht zu beeinträchtigen, teilen wir derzeit keine Einzelheiten zu den Ermittlungsergebnissen mit".

