1450 Lehrstellen in der Region Augsburg sind noch unbesetzt

Gerade im Einzelhandel gibt es derzeit noch viele freie Ausbildungsplätze in der Region.

Plus Experten sehen gute Chancen für Jugendliche, die noch keinen Ausbildungsplatz haben. Ein verspäteter Berufseinstieg müsse kein Nachteil sein. Es gibt 1450 Angebote.

Von Michael Hörmann

Auf geht's ins Berufsleben: Am Mittwoch starten viele Jugendliche in der Region Augsburg mit einer Ausbildung. Weit mehr als 3000 Auszubildende sind momentan registriert. Nicht jeder junge Mensch, der eine Lehrstelle gesucht hat, wurde fündig. Die Agentur für Arbeit, die den Ausbildungsmarkt statistisch erfasst, meldet zum Ende August noch 530 Bewerberinnen und Bewerber. Die Chancen stehen gut, dass zumindest ein Teil von ihnen eine Ausbildungsstelle findet. Ende August gab es 1450 Lehrstellen in der Region, die noch nicht besetzt waren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

