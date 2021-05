Augsburg

Anwohner kämpfen für freien Platz am Roten Tor in Augsburg

Anwohner wollen, dass der neu gestaltete Platz am Ende der Augsburger Spitalgasse frei bleibt. Laut Stadtrat ist auch eine gastronomische Nutzung an dem Platz am Roten Tor denkbar.

Von Andrea Baumann

Viele Jahre diente der Platz ganz in der Nähe der Augsburger Puppenkiste vor allem als Abstellfläche für Autos. Im Zuge der Sanierung der Spitalgasse wurde das Areal zwischen der Freilichtbühne und dem Lokal "Murdock's Irish Pub" neu gestaltet. Die Aufenthaltsqualität ist nicht nur wegen der Verbannung der Autos deutlich gestiegen, auch mehrere Sitzbänke laden in dem verkehrsberuhigten Bereich zum Verweilen ein. Anwohnerin Nina Freymüller wünscht sich, dass das so bleibt. Die dreifache Mutter hat deshalb eine Online-Petition an Oberbürgermeisterin Eva Weber gestartet mit dem Ziel, den Platz als "flexiblen, freien Ort für alle" ohne gastronomische Nutzung zu erhalten.

