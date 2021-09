Augsburg

Augsburg hat mit dem Maximilian's jetzt eines der besten Hotels in Deutschland

Plus Das Hotel Maximilian's ist seit wenigen Tagen ein Hotel der Kategorie "Fünf Sterne Superior". Was man dafür leisten muss und wie das Angebot in Augsburg überhaupt ist.

Von Andrea Wenzel

Das Hotel Maximilian's (vormals Drei Mohren) war schon immer eines der qualitativ hochwertigsten Hotels der Stadt. Jetzt hat Direktor Theodor Gandenheimer diese Einordnung auch schriftlich. Sein Haus ist vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) in die Kategorie "Fünf Sterne Superior" eingruppiert worden. Es ist die höchste Stufe, die man in Deutschland erreichen kann. Nur elf weitere Hotels in Bayern und 73 in ganz Deutschland tragen diese Klassifizierung - darunter Häuser wie das Ritz Carlton in Berlin, der Bayerische Hof in München oder Schloss Elmau bei Garmisch-Partenkirchen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

