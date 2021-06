Augsburg

Augsburger Dominik Kulusic wanderte durch 39 State Parks in Amerika

Plus Der Augsburger Dominik Kulusic verbrachte das vergangene Jahr in Amerika. Aufgrund der Corona-Pandemie gab es wenig Freizeitmöglichkeiten. Deshalb ließ er sich etwas einfallen.

Von Miriam Zissler

Während der Corona-Pandemie haben viele Menschen das Spazierengehen für sich entdeckt. Das ist in Deutschland so und ist in den Vereinigten Staaten von Amerika nicht anders. Dort setzte sich Dominik Kulusic in Bewegung. Der Augsburger arbeitete nach zwei Studienaufenthalten gerade im Bundesstaat Virginia, als das Virus sämtliche Freizeitaktivitäten einschränkte. Das bremste den 26-Jährigen nicht aus: Er wanderte in einem Jahr durch 39 State Parks.

