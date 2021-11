Augsburg

06:28 Uhr

Augsburger Stadtmarkt: In der Fleischhalle läuft es nicht rund

Plus Ist der Mittags-Höhepunkt vorbei, herrscht in der Fleischhalle oft gähnende Leere. Es gibt Kritik und manch Interessenten hält es davon ab, in der Halle zu investieren.

Von Ina Marks

An den meisten Ständen sind die Rollläden unten. Nur vereinzelt kommen Kunden durch die Eingangstür, um einzukaufen. Es ist Freitagnachmittag, 16 Uhr. Während der Außenbereich des Stadtmarktes und die Viktualienhalle gut besucht sind, herrscht in der Fleischhalle gähnende Leere. Lediglich drei Metzgereien und ein Thai-Imbiss haben noch geöffnet. Ein mit Brettern vernagelter Stand, der seit Monaten leer steht, gibt dem trostlosen Anblick den Rest. Dass es in der Fleischhalle nicht rundläuft, daraus machen auch Beschicker kein Geheimnis. Und ein namhafter Augsburger Gastronom erzählt, warum er von seiner Überlegung, in der Fleischhalle einen Stand zu beziehen, Abstand nahm.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen