Augsburg

vor 24 Min.

Augsburger haben Angst um die Menschen in Afghanistan

Der afghanische Künstler Farhad Sidiqi lebt sein neun Jahren in Augsburg. Er hat große Angst um seine Familie in Afghanistan.

Plus Der Augsburger Farhad Sidiqi berichtet von seiner Familie in Kabul. Viele Augsburger setzen die Hoffnung in eine Luftbrücke. Dazu gibt es am Mittwoch auch eine Kundgebung.

Von Miriam Zissler

Für Farhad Sidiqi ist gerade alles "etwas heftig", wie er sagt. Vor neun Jahren war er nach Augsburg gekommen. Er war aus Afghanistan geflohen, weil er dort als Künstler nicht mehr leben konnte. Jetzt telefoniert er täglich mit seinen Eltern, Geschwistern und Freunden in Kabul. Sie leben in Angst, er lebt in Angst um sie. Denn sein Cousin und eines seiner Kinder starb am Montag.

