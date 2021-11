Bei Impfen ohne Termin kann es in Augsburg zu Einschränkungen kommen

Die Nachfrage nach Impfstoff steigt an, auch in Augsburg. Womöglich können nicht alle Impfwilligen berücksichtigt werden.

Die Anzahl der infizierten Personen geht in Augsburg genauso sprunghaft nach oben wie der Inzidenzwert. Wurden am Mittwoch von der Stadt noch 170 neu infizierte Personen und eine Sieben-Tage-Inzidenz von 334 Neuinfektionen in sieben Tagen gemeldet, waren es am Donnerstag bereits 375 neue Covid-Fälle und eine Inzidenz von 393,5. Bei dieser rasanten Entwicklung steigt auch die Impfnachfrage. Die Stadt meldet, dass es deshalb beim Impfen ohne Termin zu Einschränkungen kommen könne.

Längere Wartezeiten sind demnach möglich. Auch könne nicht immer garantiert werden, dass alle Personen, die spontan vorbeikämen, auch geimpft werden könnten. Vor Ort werden deshalb Wartekarten verteilt, teilt die Stadt mit. Nach Reihenfolge des Erscheinens werde dann geimpft. Dieses Vorgehen ist der derzeit hohen Impfnachfrage und der momentan eingeschränkten Impfstoffverfügbarkeit geschuldet.

Wo in Augsburg ohne Termin gegen Corona geimpft wird

Hier wird ohne Termin geimpft: Aktuell gibt es die Möglichkeit, sich ohne Termin in der Maximilianstraße 59 (dienstags bis samstags, 8 bis 13.45 Uhr) impfen zu lassen. Daneben wird in der Hochschule Augsburg (dienstags bis samstags, 8 bis 13.45 Uhr), Gebäude B, Brunnenlechgäßchen 16 oder auf dem Vorplatz der Werner-Egk-Schule in Augsburg-Oberhausen (dienstags bis freitags, 8 bis 13.45 Uhr) ohne Voranmeldung geimpft. Am Samstag, 13. November, ist langer Impfsamstag in Augsburg. Von 8 bis 17 Uhr besteht die Möglichkeit, sich ohne Termin im Impfzentrum (Haunstetten), Bürgermeister-Ulrich-Straße 100, impfen zu lassen. Auch hier wird nach dem "First-Come-First-Served-Prinzip" geimpft – wer zuerst kommt, wird zuerst bedient. Die Stadt weist darauf hin, dass abhängig von der Nachfrage es dazu kommen könne, dass Personen, die sehr spät kommen, abgewiesen werden müssten. Durchgeführt werden Erst- und Zweitimpfungen, sowie Auffrischungsimpfungen.

So viele Augsburger sind bereits geimpft: 200.352 Bürgerinnen und Bürger haben in Augsburg mindestens eine Impfung erhalten. 195.926 Personen sind mindestens zweimal geimpft. 9.377 Personen haben eine Auffrischungsimpfung erhalten. Insgesamt wurden in Augsburg 405.655 Impfdosen verabreicht (Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen), davon wurden 236.875 Impfungen mobil oder im Impfzentrum durchgeführt, 153.384 in Arztpraxen sowie 15.396 in Krankenhäusern. 67,3 Prozent sind mindestens einmal geimpft, 65,7 Prozent zweimal, 3,1 Prozent dreimal.