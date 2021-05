Augsburg

18:00 Uhr

Corona-Zahlen in Augsburg sinken: Wann können Schulen, Handel und Gastro öffnen?

Plus Im Augsburger Umland gibt es erste Öffnungen für den Handel und für Schüler. Wann es in Augsburg, wo die Corona-Zahlen noch höher sind, auch so weit sein könnte.

Von Jörg Heinzle

Im Augsburger Umland können nun wieder mehr Schüler in die Schulen kommen. An den Grundschulen in den Kreisen Augsburg und Aichach-Friedberg findet für alle zumindest wieder Wechselunterricht statt. Im Wittelsbacher Land haben auch die Geschäfte wieder für Terminshopping geöffnet, im Augsburger Land dürfte es im Lauf der nächsten Woche so weit sein. Selbst die Gastronomie kann hoffen, demnächst zumindest im Außenbereich öffnen zu können. In der Stadt Augsburg sieht es noch etwas anders aus. Zwar sinken die Corona-Zahlen auch hier - von den entscheidenden Werten ist die Stadt jedoch noch ein Stück entfernt. Es gibt aber Prognosen, ab wann man in Augsburg wohl wieder im Biergarten sitzen kann.

