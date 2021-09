Augsburg

DJ-Duo Paul Vanice & Dan Boujee aus Augsburg landet in Amazon-Charts

Plus Bisher produzieren die Brüder mit den Künstlernamen Paul Vanice & Dan Boujee nebenberuflich Songs. Sie hoffen aber, bald richtig durchstarten zu können.

Von Katharina Funkner

"Aufsteiger des Tages" in den Amazon Charts und Platz 19 der DJ-Charts für ihren Song "Closer" - das war ein großer Meilenstein in der Karriere der beiden Brüder Daniel und Flo Bartnik. "Es ist so surreal, seinen eigenen Song im Radio zu hören", gibt Dan Boujee, wie sich Daniel Bartnik als DJ nennt, zu. Seit acht Jahren produzieren die gebürtigen Augsburger Musik, vor einiger Zeit haben sie ein Studiozimmer bei sich in Aystetten eingerichtet. Musik zu machen, ist ihnen ein Herzensprojekt, das nun erstmals richtig von Erfolg gekrönt war.

