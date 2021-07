Augsburg

Das ist neu beim Straßenkünstlerfest La Strada in Augsburg

Plus Wegen der Corona-Pandemie gelten Auflagen. Sie betreffen die Standorte der Bühnen und das Programm am Abend. Was Gäste beachten müssen.

Von Michael Hörmann

Das Straßenkünstlerfest La Strada gehört zu den beliebten Veranstaltungen in Augsburg. Straßenkünstlerinnen und Straßenkünstler verzauberten mit ihren Auftritten auf dem Rathausplatz und in der Altstadt die Gäste bei freiem Eintritt. Im Vorjahr fiel La Strada wegen Corona aus. In diesem Jahr gibt es einen Neustart, der allerdings einige Änderungen im Programmablauf beinhaltet. Dazu zählen auch die beiden Orte, an denen die Künstler auftreten.

