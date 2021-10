Die Braunbären Bengt und Björn finden im Augsburger Zoo Unterschlupf

Der Augsburger Zoo nimmt vorübergehend zwei Bären aus Hoyerswerda in Sachsen auf, während ihr Gehege dort renoviert wird. Der Transport war eine Herausforderung.

Zwei "Feriengäste" sind im Augsburger Zoo angekommen. Die Braunbären Bengt und Björn, die normalerweise im sächsischen Hoyerswerda zu sehen sind, finden vorübergehend in der Fuggerstadt eine Unterkunft. Wie auf der Facebook-Seite des Augsburger Zoos zu lesen ist, werden die Bären verlegt, da ihr heimatliches Gehege renoviert wird. Der zeitweise Umzug soll ihnen Stress ersparen - allerdings war die Anreise eine Herausforderung.

Die massiven Boxen mussten einen Teil der Strecke mithilfe eines Krans transportiert werden. Foto: Lisa Grabowski/Peter Bretschneider, Zoo Augsburg

Braunbären Bengt und Björn sind bald im Zoo Augsburg zu sehen

Laut Zoo dauerte allein die Fahrt vom östlichen Sachsen bis nach Schwaben durch Stau und Straßensperrungen vier Stunden länger als geplant. Die wohl größte Herausforderung wartete allerdings in Augsburg - mithilfe eines Autokrans mussten die Kisten, in denen die Bären transportiert wurden, über den Wassergraben am Zoo gehoben werden. Doch letztendlich kamen Bengt und Björn wohlbehalten an. Wie der Zoo schreibt, sollen sie sich ein paar Tage lang eingewöhnen, dann sind die Braunbären auch für Besucher zu sehen. Voraussichtlich werden sie erst im Frühjahr 2022 nach Sachsen zurückgebracht.

Vor fast genau einem Jahr musste Raetia, die letzte Braunbärin im Augsburger Zoo, eingeschläfert werden. Sie erreichte mit knapp 33 Jahren ein "fast biblisches Alter", wie Zoodirektorin Barbara Jantschke sagte. Langfristig sollen im Augsburger Zoo wieder dauerhaft Bären leben. (AZ)

Wenn Sie sich für Meldungen aus Augsburg interessieren, hören Sie doch auch mal in unseren neuen News-Podcast rein: Der "Nachrichtenwecker" begleitet Sie von Montag bis Freitag ab 5 Uhr morgens in den Tag.