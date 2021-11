Die Braunbären Bengt und Björn überwintern im Augsburger Zoo

Plus Die Bären-Brüder wohnen eigentlich in Hoyerswerda, doch ihr Gehege muss renoviert werden. Die beiden sind daran nicht ganz unschuldig und sind nun im Augsburger Zoo zu sehen.

Seit einigen Tagen hat der Augsburger Zoo wieder zwei Braunbären - allerdings nur zu Besuch. Die elfjährigen Brüder Björn und Bengt sind vorübergehend eingezogen, weil deren Heimatgehege im sächsischen Hoyerswerda gerade renoviert wird. Die beiden Bären sind daran nicht ganz unschuldig, sie gelten als besonders "buddel-affin" und haben bei sich zu Hause das Gehege umgegraben, auch unter Wasser, erzählt Kurator und stellvertretender Augsburger Zoo-Direktor Thomas Lipp. Damit haben sie die Statik und Bausubstanz des direkt angrenzenden Schlosses in der sächsischen Stadt angegangen. Deshalb müssen Björn und Bengt nun für etwa 20 Wochen auf "Urlaub" nach Augsburg. Hier sei das Bärengehege nämlich absolut "ausbruchsicher" gestaltet. Nach rund elfstündiger Fahrt seien die Bärenbrüder wohlbehalten in der Fuggerstadt angekommen und hätten sich sehr schnell eingelebt.