Die Teil-Impfpflicht am Augsburger Vincentinum taugt nicht zum Skandal

Plus Dass in der Augsburger Klinik Vincentinum eine Teil-Impfpflicht fürs Personal eingeführt wird, ruft Empörung hervor. Der Schritt ist zwar hart, aber auch fair.

Die Kontraste sind hart dieser Tage. Just an dem Ort, wo Augsburg eigentlich seit einer Woche den Christkindlesmarkt genießen wollte, versammeln sich jetzt wieder Menschen für Anti-Corona-Demos. Die Maßnahme, um die es am Montagnachmittag auf dem Rathausplatz ging, ist sicherlich eine heikle. Menschen zur Impfung zu verpflichten, ist ein enormer persönlicher Eingriff - und gerade im Gesundheitswesen, wo qualifiziertes Personal extrem rar und wertvoll ist, auch ein gewagter Schritt. Trotzdem taugt die Entscheidung der Artemed-Klinikgruppe, eine Teil-Impfpflicht einzuführen - und damit auch im Vincentinum -, nicht zum Skandal.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

