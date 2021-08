Diese Augsburger Schüler haben auch in den Sommerferien Unterricht

Plus Aufgrund der Corona-Pandemie sind bei vielen Augsburger Schülern Lücken entstanden. In der Sommerschule soll ein Teil aufgefangen werden - auf unterschiedlichen Wegen.

Die Schülerinnen und Schüler der Wittelsbacher-Grundschule sitzen im Kreis. Ein Kind liest langsam die Versuchsanordnung vor. In den vergangenen Tagen haben sie verschiedene Experimente mit Wasser gemacht, erzählen die Buben und Mädchen eifrig. Während sich viele ihrer Schulkameraden bereits in den Ferien befinden, drücken sie immer noch die Schulbank und besuchen die Sommerschule. Dort sollen sie Lücken schließen, die sich während der Corona-Pandemie aufgetan haben.