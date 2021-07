Augsburg

vor 40 Min.

Dreister Diebstahl: Stadtrat Benedikt Lika vermisst seinen Whirlpool

Plus Dem Augsburger Stadtrat Benedikt Lika wurde in der Nacht sein Whirlpool von der Terrasse gestohlen. Für den 38-jährigen Rollstuhlfahrer war es kein Luxusgegenstand.

Von Andrea Baumann

Als Stadtrat im Rollstuhl engagiert sich Benedikt Lika seit 2014 nicht nur für Menschen mit Behinderung, sondern für die Belange aller Augsburger. Sein Handicap, ein Gendefekt, hindert den 38-jährigen Hochzoller nicht daran, sich als sozialpolitischer Sprecher der CSU-Fraktion zu vielen Themen zu äußern. Lika tut das immer in angemessenem Ton und wohlformulierten Worten. Jetzt aber sah sich der Kommunalpolitiker veranlasst, einen Post im sozialen Netzwerk Facebook mit dem Emoji für "fühlt sich stocksauer" zu garnieren. Der Grund ist ein persönlicher: Von der überdachten Terrasse seines Wohnhauses in Hochzoll-Süd wurde in der Nacht zum Mittwoch sein Whirlpool gestohlen. Likas Mutter entdeckte den Diebstahl am Mittwochvormittag, als sie in den Garten ging, und verständigte ihren Sohn. "Ich war zuerst schockiert und dann unheimlich verärgert", sagt Benedikt Lika.

