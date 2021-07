Durchbruch: Stadt und Initiatoren des Radbegehrens einigen sich

Nach einem Jahr Verhandlungen scheinen sich Initiatoren und Stadt Augsburg geeinigt zu haben. Einzelheiten zu den Inhalten sollen aber erst am Montag bekannt werden.

Nach etwa einem Jahr Verhandlungen gibt es eine Einigung zwischen den Initiatoren des Fahrrad-Bürgerbegehrens und der Stadt Augsburg. Am kommenden Montag sollen Einzelheiten verkündet werden. Demnach wird es einen Vertrag zwischen Stadt und Initiative geben, in dem eine ganze Reihe von Einzelmaßnahmen aufgeführt sind, die zu einer Verbesserung der Bedingungen für Radler führen sollen. Eine Einigung hatte sich schon angedeutet, allerdings gab es zuletzt noch einzelne offene Punkte. Mit der Einigung wird ein Bürgerentscheid, bei dem alle Bürger an die Urnen gerufen werden, hinfällig. Unterzeichnet werden soll der Vertrag, der eine fünfjährige Laufzeit hat, sobald der Stadtrat Ende Juli sein Okay gegeben hat.

15.000 Unterschriften für mehr Radfreundlichkeit in Augsburg

Das Bürgerbegehren "Fahrradstadt jetzt" war im Frühjahr 2020 gestartet. Noch vor dem Inkrafttreten des Corona-Lockdowns kamen mit gut 7000 Unterschriften mehr als zwei Drittel der nötigen 11.000 Unterschriften zusammen. Als die Initiatoren die Sammellisten im Herbst schlossen, gab es um die 15.000 Unterstützer. Formal eingereicht wurden die Listen zur Prüfung eines Bürgerentscheids dennoch nicht.

Man wolle, so die Initiatoren (Allgemeiner Deutscher Fahrradclub, Forum Augsburg lebenswert, Fridays-for-Future-Bewegung), lieber über ganz konkrete Maßnahmen verhandeln, als die generellen Forderungen zur Abstimmung zu stellen. Das Begehren fordert mehr Sicherheit für Radler, einen Ausbau des Radwegenetzes, mehr Abstellplätze und eine Meldemöglichkeit für schadhafte Radwegstellen. Diese Themen spielen bei der Einigung eine Rolle. Aus rechtlichen Gründen war die Benennung konkreter Straßen oder die Aufstellung eines Zeitplans nicht möglich. Dies ist nun wohl im Vertrag geregelt. Dem Vernehmen nach beinhaltet das Vertragswerk auch den Wegfall von Parkplätzen in der Innenstadt.

Auch in anderen bayerischen Städten mit einem Radbegehren einigte man sich oder übernahm die Forderungen gleich ganz und hinterlegte sie mit einem Zeitplan. Das war auch in München und Nürnberg der Fall.

Theater-Bürgerbegehren steht wohl vor dem Aus

Unterdessen ist die Zukunft des Theater-Bürgerbegehrens ungewiss. Die Initiatoren waren im Oktober mit dem Ziel angetreten, eine günstigere Sanierungsvariante fürs Staatstheater durchzusetzen. Hintergrund war die vor einem Jahr bekannt gewordene Kostensteigerung von 186 Millionen Euro auf einen Korridor zwischen 281 und 321 Millionen Euro. Dafür ist eine weitere Neuverschuldung der Stadt nötig. Allerdings kam die Unterschriftensammlung nie richtig in Gang. Angeblich steht das Begehren vor dem Aus. Die Initiatoren wollen sich demnächst äußern. Schon vor fünf Jahren war ein erstes Bürgerbegehren gegen die schuldenfinanzierte Theatersanierung gescheitert.

