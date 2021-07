Europas ältester Elefant hat den Umzug im Augsburger Zoo geschafft

Plus Die betagte Elefantendame Targa hatte im Augsburger Zoo bei ihrer Freundin Burma ausgeharrt, bis diese starb. Jetzt beginnt für sie ein neuer Lebensabschnitt.

Den Mitarbeitern im Augsburger Zoo fällt ein riesiger Stein vom Herzen. Elefanten-Oma Targa ist nach längerem Zögern doch noch freiwillig von der alten Anlage ins neue Elefantenhaus umgezogen. Manch einer hatte schon nicht mehr daran geglaubt, dass das hochbetagte Tier aus eigenem Antrieb in die neue Umgebung wechseln würde. Targa gilt als einer der ältesten indischen Elefanten weltweit. Offenbar ist sie aber auch noch mit 66 Jahren bereit, sich auf ein neues Leben einzustellen.