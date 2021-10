Augsburg

vor 9 Min.

Evakuiertes Haus am Oberen Graben: Nach drei Jahren kehren die Bewohner zurück

Plus Vor fast drei Jahren mussten alle Bewohner aus dem Gebäude im Oberen Graben von heute auf morgen ausziehen, auch viele Senioren. Jetzt gibt es Hoffnung auf Rückkehr.

Von Michael Hörmann

Fast drei Jahre liegt es zurück, dass das Haus im Oberen Graben in der Augsburger Innenstadt evakuiert werden musste. Quasi über Nacht mussten die Seniorinnen und Senioren, die in der städtischen Immobilie lebten, umziehen. Die Stadt Augsburg fand für die Bewohner eine Bleibe in der Bungalow-Anlage der Fritz Hintermayr'schen Stiftung im Antonsviertel, die Geschäfte aus dem Erdgeschoss mussten sich nach neuen Räumen umsehen. Was anfangs als vorübergehende Lösung angedacht war, entwickelte sich zu einer fast unendlichen Geschichte: Das Gebäude im Oberen Graben wurde zu einer Dauerbaustelle, der Wiedereinzug verzögerte sich gleich mehrfach. Jetzt gibt es Hoffnung, dass es für einen Teil der früheren Bewohnerinnen und Bewohner bald zurückgeht. Aber das gilt nicht für alle Senioren. Einige sind zwischenzeitlich gestorben, manche leben in einer Einrichtung in Gersthofen.

