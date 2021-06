Exo-Roboter lässt Ex-Profisportler trotz Querschnittslähmung wieder gehen

Plus Mit einem Exo-Roboter trainiert die Augsburger Ergotherapeutin Katharina Vöst die Muskulatur ihrer Patienten. Einer von ihnen: der ehemalige Profi-Mountainbiker Tarek Rasouli.

Tarek Rasouli (46) ist querschnittsgelähmt. Seit 19 Jahren sitzt der ehemalige Profi-Mountainbiker im Rollstuhl, und doch sehen ihn die Nachbarn der Ergotherapie-Praxis von Katharina Vöst in Göggingen regelmäßig auf dem Gehweg vor ihrem Haus auf und ab gehen. Einige bleiben fasziniert stehen und schauen dem Ex-Sportler und seiner Therapeutin kurz zu. Denn damit Rasouli seine Beine trainieren kann, trägt er einen sogenannten Exo-Roboter - eine Hightech-Maschine, die ihm einen Teil der Arbeit abnimmt. Der Ekso steuert Rasoulis Beine und gibt die Bewegung vor, die der Patient dann mit eigener Muskelkraft durchführt.