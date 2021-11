Augsburg

vor 15 Min.

Findet der Augsburger Christkindlesmarkt statt? Heute ist der Tag der Entscheidung

Plus Am Montag soll der Christkindlesmarkt starten. Aber: Spricht Ministerpräsident Söder ein Verbot von Weihnachtsmärkten aus? Die Stadt Augsburg hat einen Plan.

Von Michael Hörmann

Der Freitag ist der Tag der Entscheidung: Heute wird feststehen, ob der Augsburger Christkindlesmarkt wie geplant am Montag, 22. November, eröffnet wird. Die Stadt Augsburg hält bislang an einer Austragung fest. Sie ist aber abhängig davon, ob Ministerpräsident Markus Söder am Freitag womöglich eine generelle Absage von Weihnachtsmärkten in Bayern fordert. Das Kabinett tagt am Vormittag. Um 13 Uhr will Söder bei einer Pressekonferenz die gefassten Beschlüsse erläutern. Nach Informationen unserer Redaktion gibt es bei der Stadt eine Tendenz, wie sie selbst entscheiden möchte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen