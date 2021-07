Gas und Bremse verwechselt: Rentner verursacht Unfall in Göggingen

Dieses Fahrmanöver ging schief. Ein Senior hat bei einem Unfall im Augsburger Stadtteil Göggingen einen Gartenzaun und mehrere Pflanzen beschädigt.

Missglücktes Fahrmanöver in Göggingen: Ein über 80-jähriger Autofahrer wollte am Dienstag gegen 9.45 Uhr in der Adolph-Kolping-Straße rückwärtsfahren und verwechselte dabei offenbar Gas- und Bremspedal. Der Schaden ist beträchtlich hoch.

Unfall in Göggingen: Der Sachschaden beläuft sich auf 5000 Euro

Wie die Polizei informiert, fuhr der Rentner nach einer Strecke von rund 15 Meter rückwärts in einen über sechs Meter langen Gartenzaun aus Holz mit Betonsockel, legte dann noch weitere zehn Meter im dortigen Gemüsegarten zurück und zerstörte dabei etliche Pflanzen (Bohnen/Tomaten/Kartoffeln). Der hierbei entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 5000 Euro.

Das Auto des Rentners wurde erheblich beschädigt (rund 10.000 Euro Schaden). Es war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Autofahrer erlitt leichte Blessuren. (möh)