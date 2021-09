Augsburg

18:00 Uhr

Gefahr für Nachbarhaus: Erneuter Nachteinsatz an der Brandruine

Plus Nach dem Feuer in dem historischen Gebäude droht Gefahr für ein Nachbarhaus. Die Stadt entscheidet sich für einen schnellen Kraftakt mit schwerem Gerät.

Nach dem verheerenden Feuer in dem historischen Wohn- und Geschäftshaus an der Karolinenstraße 15 hat sich der Abriss der Brandruine schwierig gestaltet. Die Arbeiten waren zwischenzeitlich gestoppt worden, weil man zunächst eine mögliche Gefahr für die Stabilität der Nachbarhäuser prüfen wollte. Zudem flammten auch am Montag noch einmal Brandnester auf, die gelöscht werden mussten. Nach einer Besprechung am Montagabend rückte dann ein großer Autokran an, mit dessen Hilfe noch in der Nacht ein übrig gebliebener Teil des Giebels abgebrochen wurde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen