Unbekannte brechen in ein Vereinsheim in Augsburg ein

Unbekannte sind nachts in ein Vereinsheim im Augsburger Stadtteil Göggingen eingebrochen. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Unbekannte haben ein Fenster eingeschlagen und sind so in das Vereinsheim in der Von-Cobres-Straße in Göggingen gelangt. Die Polizei vermutet, dass der Einbruch in der Nacht von Montag auf Dienstag geschah. Die Täter stahlen nichts, aber richteten laut Polizei einen Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro an.

Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer 0821/3232710 bei der Polizei melden. (grale)