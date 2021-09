Polizei stellt Fahrraddieb in Augsburg auf frischer Tat

Ein 47-Jähriger hat in Haunstetten ein mit einem Schloss gesichertes Fahrrad neben sich hergeschoben. Das fand eine Streifenbesatzung komisch und griff ein.

Das kam einer Streifenbesatzung in Haunstetten komisch vor: Ein Mann, der am Dienstagnachmittag ein, mit einem Zahlenschloss gesichertes Rad, neben sich herschob. Die Polizisten hielten an und stellten den 47-Jährigen zur Rede. Dieser behauptete zunächst, dass das Rad einer Verwandten gehören würde.

Das konnten die Beamtem allerdings schnell widerlegen. Denn zwischenzeitlich hatte sich eine 69-Jährige telefonisch bei der Polizei gemeldet und den Diebstahl ihres Fahrrads gemeldet. Nachdem die Seniorin sogar den Zahlencode des Schlosses nennen konnte, konnte der Fall schnell geklärt werden. Der 47-Jährige muss sich nun wegen Diebstahls verantworten. (nist)