Augsburg

vor 8 Min.

Historikerin Marita Krauss wirkt bei Filmserie über königliche Mätresse mit

Plus Die Augsburger Professorin Marita Krauss befasst sich mit starken Frauen und vielen anderen Themen, die Bayern und Schwaben bewegen. Nun macht die Wissenschaftlerin bei einem Filmprojekt mit.

Von Eva Maria Knab

Gelbe Biker-Jacke und Blumenschal, kurze rote Haare und modische Brille: Sieht so eine Professorin aus, die sich mit bayerischer und schwäbischer Regionalgeschichte beschäftigt? Die Antwort lautet: ja. Marita Krauss forscht an der Universität Augsburg in einem eher betulich klingenden Themenfeld. Die Historikerin geht jedoch brisanten gesellschaftlichen Fragen auf den Grund. Immer wieder rückt sie auch starke Frauen in den Blick, die ihrer Zeit voraus waren. Krauss` Biografie über die Tänzerin Lola Montez, umstrittene Mätresse von König Ludwig I., ist ein Stoff, der jetzt verfilmt werden soll.

