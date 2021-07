Augsburg

17:02 Uhr

Impfstoff im Überfluss: So will Augsburg einen Stillstand der Impfkampagne verhindern

Die Stadt Augsburg will nun verstärkt in den Stadtteilen gegen das Coronavirus impfen - denn Impfstoff ist vorhanden, die Bereitschaft der Menschen scheint aber zu sinken.

Plus Die Zeit des knappen Impfstoffs ist vorbei. Die Stadt Augsburg will die Corona-Impfkampagne am Laufen halten - auch in Stadtteilen mit schlechterer Impfquote.

Von Jörg Heinzle

Die Frau am Telefon zweifelt. Sie würde sich schon gegen das Coronavirus impfen lassen, sagt sie. Aber jetzt? Dann fiele der Termin für die Zweitimpfung mitten in die Sommerferien. Und eigentlich wolle sie da doch in den Urlaub fahren. Telefonate wie dieses aus einer Arztpraxis in der Augsburger Innenstadt gibt es derzeit häufiger. Augsburger Ärzte berichten, der große Ansturm auf das Impfen sei vorbei. Nun müsse man Überzeugungsarbeit leisten. Ein Mediziner meint: "Manchem scheint der Urlaub gerade wichtiger zu sein als die Gesundheit." Auch das Augsburger Impfzentrum erlebt aktuell einen rasanten Umschwung von Impfstoffknappheit zu Impfstoffüberfluss. Die Warteliste, auf der zeitweise zehntausende Augsburger standen, wird noch in dieser Woche abgearbeitet sein. Kurzentschlossene können jetzt sehr schnell einen Termin bekommen - demnächst auch in Stadtteilen, die bei der Impfquote hinterherhinken.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen