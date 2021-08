Polizei erwischt mehrere Betrunkene auf E-Scootern in Augsburg

Die Polizei erwischt mehrere Menschen, die am Wochenende betrunken E-Scooter fahren. Ein alkoholisierter 47-Jähriger zieht sich bei einem Sturz eine Unterschenkelfraktur zu.

Mehrere betrunkene Rollerfahrer gingen am Wochenende der Polizei ins Netz beziehungsweise bauten einen Unfall. So wollte am Freitag gegen 20.15 Uhr ein 47-Jähriger mit seinem Elektroroller in der Neusässer Straße in Kriegshaber einen "Wheelie", eine Fahrt auf dem Hinterrad, vollführen. Dies misslang ihm aber offensichtlich und er stürzte zu Boden. Dabei erlitt er laut Polizei eine offene Unterschenkelfraktur, die anschließend stationär im Uniklinikum behandelt werden musste. Hier wurde dann auch gleich eine Blutentnahme bei dem Mann durchgeführt, nachdem ein Alkoholtest einen Wert von über 1,2 Promille ergeben hatte. Mögliche Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion 6 unter Telefon 0821/323-2610 zu melden.

Betrunkene mit E-Scooter in Augsburg unterwegs

Bei seiner Fahrt mit einem Miet-E-Scooter am frühen Samstagmorgen gegen 2.40 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife einen 30-Jährigen in der Prinzstraße. Die Beamten nahmen deutlichen Alkoholgeruch wahr, ein anschließender Test ergab einen Wert von rund 1,2 Promille. Eine Blutentnahme und die Sicherstellung seines Führerscheins waren die Folge. Der Mann wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr angezeigt.

Ein 29-Jähriger war ebenfalls Samstagnacht gegen 1 Uhr mit einem Miet-E-Scooter auf der Lechhauser Straße unterwegs, als er dort kontrolliert wurde. Auch bei ihm stellten die Beamten eine Alkoholfahne fest, was ein Test mit rund 1,1 Promille dann auch bestätigte. Auch bei ihm wurde eine Blutentnahme veranlasst, eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr folgt. (bau)

