Kundgebung in Augsburg: IG Metall fordert Milliarden-Paket

Beschäftigte der Metall- und Elektroindustrie gehen auf die Straße, um für Unterstützung der Politik zu werben. In Augsburg gab es eine besondere Aktion.

Die Digitalisierung ist in vollem Gange und verändert die Wirtschaft. Auch die Themen Umwelt- und Klimaschutz stehen bei vielen Unternehmen auf der Agenda. In Augsburg spielt zudem das Thema Wettbewerbsfähigkeit für einige Unternehmen eine große Rolle - beispielsweise beim Flugzeugzulieferer Premium Aerotec. Der bereits angelaufene Wandel müsse daher aktiv gestaltet werden - sozial, ökologisch und demokratisch, so Augsburgs IG Metall-Chef Michael Leppek. Die Gewerkschaft beteiligte sich daher am Donnerstagabend ab 21 Uhr an einer Aktion, bei der bundesweit zehntausende Metallerinnen und Metaller in vielen kleinen und großen Städten auf die Straße gehen, um ihren Forderungen an die nächste Bundesregierung Nachdruck zu verleihen. In Augsburg kamen etwa 400 Menschen zur Kundgebung.

Die Demonstration der IG Metall zählte zirka 400 Personen. Video: Andrea Wenzel

Zehntausende Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gehen auf die Straße

In Augsburg fand die Kundgebung, der sich auch die Gewerkschaft IG BCE anschließt, rund um das Gebäude von MAN Energy Solutions an der Sebastianstraße und Ecke Heinrich-von-Buz-Straße statt. Geplant war unter anderem eine große Projektion an ein MAN-Gebäude. Die Beschäftigten sowie ihre Vertreter forderten dabei den Verzicht auf Entlassungen in der Transformation, eine tragfähige Perspektive für zukunftsfähige Arbeitsplätze, eine Qualifizierungsoffensive und sichere Ausbildung vor Ort anstelle von Verlagerungen ins Ausland. Bis 2030 brauche es öffentliche Zukunftsinvestitionen in Höhe von 500 Milliarden Euro, so eine weitere Forderung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sowie der Gewerkschaften.

IG Metall-Aktion: Auch in Augsburg fand eine Kundgebung statt

"In Augsburg sind wir aufgrund unserer Wirtschaftsstruktur eine Art Versuchslabor für all die aktuell laufenden Prozesse", schildert Augsburgs IG Metall-Chef Michael Leppek, warum die Forderungen an die neue Bundesregierung auch konkrete Auswirkungen für die Stadt haben. Die Herausforderungen für die Unternehmen seien groß, hier brauche es Unterstützung seitens der Politik, um die Veränderungen erfolgreich gestalten zu können. Hierfür kämpfe man auch Seite an Seite mit den Arbeitgebern. „Es geht um viel. Jetzt werden die Weichen für unsere Zukunft gestellt."

