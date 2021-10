Fußgänger wird bei Unfall in Lechhausen schwer verletzt

Bei einem Unfall in Lechhausen wird ein 62 Jahre alter Fußgänger schwer verletzt.

Es ist wohl der Alptraum eines jeden Autofahrers: Plötzlich betritt ein Mensch die Fahrbahn und man kann nicht mehr ausweichen. Offenbar so ein Unfall hat sich am Donnerstagabend kurz nach 19 Uhr im Augsburger Stadtteil Lechhausen ereignet.

Ein 23-Jähriger fuhr mit einem Kleintransporter die Mühlhauser Straße in südwestliche Richtung. An der Kreuzung zur Neuburger Straße bog er laut Polizei bei grüner Ampel in den Kreuzungsbereich ein, als plötzlich ein 62-jähriger Fußgänger vom Gehweg auf die Straße trat.

Der Fahrer versuchte, noch auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß aber nicht verhindern. Der 62-Jährige wurde schwer verletzt in die Uniklinik gebracht. Wie die Polizei berichtet, ist er nach aktuellem Stand jedoch nicht lebensgefährlich verletzt. Der 23-Jährige blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von rund 3500 Euro. Die Staatsanwaltschaft Augsburg ordnete zur Klärung der Unfallursache das Hinzuziehen eines Gutachters an. (ina)