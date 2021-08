Augsburg

15:42 Uhr

Mann schwer am Kopf verletzt: Versuchter Totschlag in Oberhausen wirft Fragen auf

Ein 15-Jähriger soll nach einem Streit in der Oberhauser Dinglerstraße einen 52-Jährigen so schwer verletzt haben, dass dieser operiert werden musste.

Plus Ein 15-Jähriger sitzt in Untersuchungshaft, weil er in Augsburg auf den Kopf eines 52-Jährigen eingeschlagen haben soll. Warum schwieg das Opfer mehrere Tage lang?

Von Michael Hörmann

Ein 15-Jähriger aus Augsburg sitzt nach einem versuchten Tötungsdelikt in Untersuchungshaft. Der Jugendliche soll in Oberhausen einen 52-Jährigen verletzt haben, wobei sich die Schwere der Verletzung erst später herausstellen sollte. Der Fall, über den Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitagvormittag informierten, hat eine ungewöhnliche Vorgeschichte. Die Tat passierte bereits am 6. August, die Ermittlungen der Kriminalpolizei begannen aber erst am Montag dieser Woche. Die zurückliegende nächtliche Attacke war erst zu diesem Zeitpunkt bei der Polizei angezeigt worden. Allerdings war es nicht der 52-Jährige, der selbst die Initiative ergriff. Ein naher Angehöriger meldete die Tat der Polizei.

