Mehr Platz für Radler: Augsburg will 550 Parkplätze für Autos streichen

München nacheifern. Tempo 30 , Autoparkplätze streichen und Autofahren möglichst stressig machen. Ein hervorragender Plan Leute von der Fahrt in die Stadt abzuhalten. Einkaufen, Shoppen gehen oder Restaurantbesuch dann eben an der Peripherie. Oder Online Einkaufen. Nur noch Ausfallstrassen, Bundesstrassen oder BAB nutzen. Gutes Beispiel auch verdichtetes Bauen am Beispiel Umgestaltung großzügiger Wohnanlagen der US Armee in enge verwirrende und stressige Strassenführungen wie in Centerville oder Cramerton.

