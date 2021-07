Mehr Platz für Radler: Stadt will 550 Parkplätze für Autos streichen

Insgesamt für den Autoverkehr in der Stadt recht harmlos, aber in Teilen naiv und wenig konkret.



>> Pro Wohnung soll nur noch ein Stellplatz nötig sein (bisher 1,1), bei guter Nahverkehrsanbindung und anderen Voraussetzungen wie einem Supermarkt in der Nähe kann der Schlüssel auf 0,8 gesenkt werden. <<



Wie ist gute Nahverkehrsanbindung definiert? Bitte nachfragen!



Ansonsten wird der Stellplatzschlüssel 1,1, auf 1,0 wenig Effekt zeigen und die Ursachen des steigenden KFZ Bestandes nicht wirklich tangieren. Ein guter ÖPNV vor der eigenen Haustüre ist nutzlos, wenn man nicht auch am Arbeitsplatz die gleiche gute Qualität hat. Der Zuwachs der Zweitwagen ist auch ein Effekt der gewünschten zunehmenden Berufstätigkeit von Frauen - das bekommt man nicht mit Carsharing weg.



>> Etwa 180 der 550 zur Streichung stehenden Stellplätze befinden sich in der Maximilianstraße (Pilotversuch zur Autofreiheit), der Karolinen-, Frölich- und Hermanstraße (sie werden jeweils umgebaut) und im Thelott-/Rosenauviertel (Bau der Linie 5). Wo die verbleibenden etwa 370 Stellplätze gestrichen werden sollen, ist noch offen. <<



Die 180 in der Maxstraße und die fragwürdige Planung hinter dem HBF hätte ich als Radaktivist nicht unterschrieben...



Wenn für gute Radwege Parkplätze entfallen müssen ist das halt eine Notwendigkeit; wenn in der Maxstraße soviel Platz entsteht, dass man auch nicht mehr weiß was damit geschehen soll wird es peinlich. Einfach weitere 370 zu streichen (z.B. Gastronomie) ohne einen kommunizierten Nutzen für den Radverkehr ist überhaupt nicht nachvollziehbar.

Antworten Melden Permalink