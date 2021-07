Nach Wein Bayerl ist auch das WeinWerk in Augsburg gescheitert

Plus Ein ehemaliger Geschäftsführer der insolventen Augsburger Weinkellerei hatte das WeinWerk gegründet und wollte damit neu durchstarten. Jetzt musste er erneut aufgeben.

Kunden des Augsburger Wein- und Spirituosen-Händlers WeinWerk – es das Nachfolgeunternehmen der 2019 insolvent gegangenen Weinkellerei Bayerl – sind verunsichert. Bestellungen, die sie online aufgegeben haben, sind bislang nicht eingetroffen, die auf der Homepage angegebene Telefonnummer ist nicht mehr vergeben, der Kontakt zum Händler abgerissen. „Wir kaufen gerne hier ein und wissen jetzt nicht, was los ist“, fragt sich etwa eine Kundin, die sich bei unserer Redaktion gemeldet hat.