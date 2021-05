Unbekannter beschädigt zwei Autos in Augsburg

Lack zerkratzt, Scheibenwischer kaputt: Zwei Autos in Augsburg wurden beschädigt, die Polizei bittet um Hinweise.

Rund 5000 Euro Schaden hat ein bislang unbekannter Täter angerichtet, der in Pfersee zwei Autos beschädigte, so die Polizei. Die erste Tat ereignete sich zwischen Sonntag, 15 Uhr, und Montag, 10 Uhr. Zunächst nahm sich der Vandale zwei geparkte Pkw in der Leitershofer Straße auf Höhe der 20er-Hausnummern vor. Nach Angaben der Polizei wurden ein roter Opel Corsa und ein schwarzer Renault im Bereich der Motorhauben und der Türen mit einem spitzen Gegenstand verkratzt.

Dann wurde der Opel im Laufe des Montagnachmittags zwischen 15 Uhr und 19.30 Uhr erneut durch vermutlich denselben Täter angegangen, wobei die Scheibenwischer und die Windschutzscheibe beschädigt wurden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0821/323-2610 zu melden. (eva)