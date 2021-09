Polizei meldet mehrere Unfallfluchten in Augsburg

Einige 1000 Euro Schaden, eine gestürzte Frau: Nach mehreren Unfallfluchten bittet die Augsburger Polizei um Zeugenhinweise.

Eine Unfallflucht wurde am Sonntagabend zwischen 18.20 Uhr und 19.15 Uhr auf dem Kundenparkplatz eines Schnellrestaurants in der Edisonstraße in Göggingen begangen. Dort fuhr ein Unbekannter einen blauen Opel Corsa an. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter 0821/323-2710.

Ein Linienbus der Augsburger Verkehrsbetriebe fuhr am Montag um 18.40 Uhr in Lechhausen auf dem Sonderfahrstreifen für Bus und Bahn die Lechhauser Straße in nördlicher Fahrtrichtung entlang. Zur selben Zeit war ein schwarzer BMW in gleicher Fahrtrichtung rechts neben dem Bus unterwegs.

Mehrere Fälle von Unfallflucht in Augsburg - Polizei bittet um Hinweise

Auf Höhe der Lützowstraße bog das Auto unvermittelt vor dem Bus ab, obwohl dies an der Stelle verboten ist. Der Fahrer des Busses musste abrupt bremsen, eine 51-jährige Passagierin stürzte im Bus. Wie die Polizei berichtet, zog sich die Frau leichte Verletzungen am Rücken und an einer Hand zu. Zum Zusammenstoß der Fahrzeuge kam es nicht. Hinweise unter 0821/323-2310.

In Hochzoll wurde am Montag zwischen 11 und 12.30 Uhr in der Eibseestraße ein geparkter, roter Volvo angefahren. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 6000 Euro. Die Polizei vermutet, dass ein Lkw mit Anhänger den Unfall verursacht hat. Hinweise werden unter 0821/323-2310 entgegengenommen. (ina)