Post-Covid: So helfen Uniklinik und Altenhilfe Mitarbeitern in der Krise

Plus Beschäftigte von Uniklinikum und des Pflegebereichs kämpfen mit Post-Covid-Syndrom und Überlastung. Arbeitgeber machen sich deshalb Sorgen. Durch psychosoziale Unterstützung oder Entspannungskurse sollen Ängste und Stress abgebaut werden.

Von Miriam Zissler

Die Ängste waren vor allem in der Hochzeit der Pandemie groß: Mitarbeiter von Kliniken und Altenheimen fürchteten, sich mit dem Virus anzustecken oder die Krankheit vom Arbeitsplatz in ihre Familien zu tragen. Bis heute sind die Folgen zu spüren - psychisch wie physisch. In der Covid-Ambulanz am Uniklinikum Augsburg werden seit Kurzem Menschen behandelt, die eine Infektion mit dem Virus zwar überstanden haben, nun aber unter Spätfolgen leiden. Darunter befinden sich auch einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Uniklinik - über 700 Angestellte haben sich bislang mit dem Corona-Virus infiziert. Ärztlichem Direktor Prof. Michael Beyer bereitet dies große Sorgen, weshalb diese Mitarbeiter nun gezielt unterstützt werden sollen.

