Augsburg

vor 17 Min.

Protest in Augsburg: Bauarbeiter fordern höhere Löhne, sonst drohen Streiks

Die Baubranche boomt, Beschäftigte wollen daher am Erfolg ihrer Arbeitgeber beteiligt werden. In Augsburg läuft am Mittwoch ein Streik.

Plus Mehr als 100 Beschäftigte der Baubranche demonstrieren am Mittwoch in Augsburg mit der Gewerkschaft IG Bau für bessere Löhne. Dabei setzen sie den Arbeitgebern das Messer auf die Brust.

Von Andrea Wenzel

Höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen: Das fordern Beschäftigte der Baubranche zusammen mit der Gewerkschaft IG Bau seit Mai von den Arbeitgebern. Seither laufen die Verhandlungen in der aktuellen Tarifrunde für das Bauhauptgewerbe. Am Mittwoch kommen Gewerkschaft und Arbeitgeber zur bereits fünften Verhandlungsrunde in Berlin zusammen. "Das ist die letzte Chance am Verhandlungstisch. Sollte die scheitern, gibt es noch den Versuch einer Schlichtung. Danach könnte es auch in unserer Region bald zu Arbeitsniederlegungen auf dem Bau kommen", warnt Karl Bauer, Chef der IG Bau Bayern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen