vor 17 Min.

Roman Mayer Logistik übernimmt die Augsburger Spedition Nuber

Plus Der langjährige Chef Michael Nuber zieht sich zurück. Was der Führungswechsel für die Belegschaft des Speditions-Unternehmens in Augsburg-Lechhausen bedeutet.

Von Michael Hörmann

In der Logistikbranche im Augsburger Raum gibt es eine Übernahme: Die in Gersthofen ansässige Roman Mayer Logistik Group hat alle Geschäftsteile der Augsburger Spedition Nuber erworben. Die Übernahme erfolgt zum 1. Oktober 2021. Hintergrund der Übernahme ist nach Firmenangaben die fehlende Nachfolge des bisherigen Inhabers Michael Nuber, der derzeit alle Anteile an dem Augsburger Traditionsunternehmen hält. Der langjährige Chef zieht sich zurück.

