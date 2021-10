Streit um "Hettenbach 45": Nachbarn klagen über zu laute Kochkurse

Plus Im "Hettenbach 45" werden kulinarische Events veranstaltet. Nachbarn fühlen sich davon so gestört, dass sie Unterschriften gegen eine angebliche Diskothek sammeln.

Ein skurriler Nachbarschaftsstreit läuft derzeit in Oberhausen. Anwohner wehren sich vehement gegen die angebliche Lärmbelästigung durch die Event-Location "Hettenbach 45", sie sammeln sogar Unterschriften dagegen. Doch die regelmäßig gerufene Polizei kann keine Lärmbelästigung feststellen - und die Betreiber der Immobilie sind ratlos. Denn ihre Koch- und Baristakurse machten bestimmt keinen Lärm, versichern sie. Was ist da los?